В казанском парке "Черное озеро" начали реставрировать "Арку влюбленных"

31 Июль 2020 2020-07-31T18:52:27+03:00

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В казанском в парке «Черное озеро» началась реставрация «Арки влюбленных», которая проводится в рамках третьей очереди реконструкции общественного пространства. В ходе работ планируется укрепить арку, что поможет избежать ее разрушения из-за сползания грунта.

Фундамент арки планируется усилить буронабивными сваями и методом цементации грунта на глубине 4,75 метра. Отметим, что до начала работ специалисты провели инструментальное исследование арт-объекта.

Работы будут продолжаться пять недель, а в августе, когда рабочие приступят к реставрации фасада объекта, арку на время закроют, сообщает Дирекция парков и скверов.

Напомним, в этом году в столице Татарстана приступили к третьему этапу благоустройства парка «Черное озеро». Этот парк обладает статусом объекта культурного наследия и памятника истории культуры регионального значения. Интересно, что кроме основных работ по благоустройству для парка разработан специальный дендроплан – планируется сохранить существующую атмосферу в парке с учетом точечной замены старых растений на новые – многолетние и красиво цветущие.

ИСТОЧНИК KP.RU