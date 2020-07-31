В Марий Эл водитель иномарки скрылся с места ДТП, в котором погиб его пассажир

31 Июль 2020 2020-07-31T14:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 30 июля, на автодороге «Емешево – Пайгусово - Засурье» в Горномарийском районе произошла смертельная авария. Около 15.20 автомобиль NISSAN съехал с дороги, а после опрокинулся. По предварительным данным, 25-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость.

От полученных травм на месте скончался 36-летний пассажир автомобиля. А вот водитель с места произошедшего поспешил скрыться. Скоро он, правда, был установлен и задержан сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU