В Йошкар-Оле под Вознесенским мостом утонул мужчина

31 Июль 2020 2020-07-31T18:23:48+03:00

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В четверг, 30 июля, в Йошкар-Оле на реке Малая Кокшага под Вознесенским мостом произошла трагедия. Там утонул 49-летний местный житель

О том, что на берегу лежат вещи мужчины, который, возможно, утонул, в Марийскую аварийно-спасательную службу сообщили в 16.27. После, на место оперативно выехала водолазная группа. В течение 2,5 часов они обследовали прибрежную часть дна. В 19.00 тело утопленника была найдено и передано полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы

Фото: пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы

ИСТОЧНИК KP.RU