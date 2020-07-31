В Йошкар-Оле под Вознесенским мостом утонул мужчина
В четверг, 30 июля, в Йошкар-Оле на реке Малая Кокшага под Вознесенским мостом произошла трагедия. Там утонул 49-летний местный житель
О том, что на берегу лежат вещи мужчины, который, возможно, утонул, в Марийскую аварийно-спасательную службу сообщили в 16.27. После, на место оперативно выехала водолазная группа. В течение 2,5 часов они обследовали прибрежную часть дна. В 19.00 тело утопленника была найдено и передано полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы
Фото: пресс-служба Марийской аварийно-спасательной службы
ИСТОЧНИК KP.RU
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