Министерство культуры Татарстана опубликовало план развития до 2030 года

Фото: пресс-служба Министерства культуры Татарстана

В Минкульте Татарстана обсудили стратегию развития культуры республики до 2030 года.

Так, на ближайшие 10 лет основными задачами ведомства станут создание условий для обеспечения доступности культурных благ, формирование единого культурного пространства в рамках межсетевого взаимодействия внутри экосистемы культуры, создание комфортной среды для самореализации и мотивации к творчеству, цифровая трансформация и интеграция проектов в сфере информатизации в деятельность учреждений культуры, активизация культурного потенциала и создания конкурентоспособности в культуре, формирование эффективной кадровой политики и творческой элиты, повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению семейных ценностей. Кроме того в местном Микульте займутся содействием трансляции культуры, противодействию маргинализации культуры и доминированию массовой культуры.