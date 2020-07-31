Ремонт улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах планируют завершить к сентябрю

31 Июль 2020 2020-07-31T15:26:21+03:00

Кроме всего прочего там появятся 250 новых парковочных мест

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В Набережных Челнах продолжается ремонт улицы Шамиля Усманова на участке от проспекта Вахитова до улицы Татарстана. Там должны появиться 250 парковочных мест, 70 опор освещения и 140 светильников, 140 дорожных знаков и семь “лежачих полицейских”.

Сейчас же на участке обустраивают новый пешеходные тротуары, бортовые камни, уширяют проезжую часть.

- Процент выполнения составляет 30%. Мы уложили выравнивающий слой, сейчас происходит шлифовка. Это делается для того, чтобы максимально ровный был верхний слой. На участке от проспекта Вахитова до проспекта Автозаводского завершена укладка бортового камня. Остался второй участок. Работаем параллельно с тепловиками. Это было сделано для того, чтобы потом не вскрывали наш асфальт. Поэтому в рамках нашего ремонта, они производят свой», – рассказал и.о. директора МУП «ПАД» Марат Анисимов.

Отметим. что работы обойдутся в 200 миллионов рублей. Ремонт планируется завершить к сентябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU