2020-07-31T20:19:18+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Казани на август 2020 года

С 3 по 16 число запланирован ремонт теплопровода №21 от котельной “Азино” (ЮЭР)
Алина ГАБДУЛИНА
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Без горячего водоснабжения временно останутся дома на 12 улицах города.Без горячего водоснабжения временно останутся дома на 12 улицах города.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе на август 2020 года. Так, с 3 по 16 число запланирован ремонт теплопровода №21 от котельной “Азино” (ЮЭР). В связи с этим горячего водоснабжения не будет в следующих домах:

Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3, 139а корп.1, 139а корп.2;

Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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