График отключения горячей воды в Казани на август 2020 года

31 Июль 2020 2020-07-31T20:19:18+03:00

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Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды в городе на август 2020 года. Так, с 3 по 16 число запланирован ремонт теплопровода №21 от котельной “Азино” (ЮЭР). В связи с этим горячего водоснабжения не будет в следующих домах:

Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 45;

Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 25;

Кул Гали, 27, 34, 36, 38;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Победы, 57а, 57б, 57в, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 139 корп.1, 139 корп.2, 139 корп.3, 139а корп.1, 139а корп.2;

Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

ИСТОЧНИК KP.RU