2 августа в Казани будет ограничено движение возле “Ак Барс Арены”

31 Июль 2020 2020-07-31T12:45:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в воскресенье, 2 августа, в Казани будет ограничено движения возле “Ак Барс Арены”. Дело в том, что там состоится Всероссийский полумарофон “ЗаБег.РФ” - крупнейший в мире полумарафон с синхронным стартом.

Так, С 7.30 до 12.00 перекрыта будет улица Сибгата Хакима (от Декабристов до проспекта Амирхана), а с 7.30 до 13.00 - улица Сибгата Хакима (от проспекта Амирхана до пересечения с Чистопольской), улица Чистопольская (от съезда с Сибгата Хакима до съезда на Чистопольскую) и улица Чистопольская (от Чистопольской до съезда на круговое движения вокруг стадиона). В это же время движения будет польностью ограничено вокруг “Ак Барс Арены”.

ИСТОЧНИК KP.RU