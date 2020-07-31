2020-07-31T12:14:56+03:00
Общество

У Центра семьи “Казан” в столице Татарстана откроется автокинотеатр

Первым фильмом, который покажут горожанам станет “Аритмия” Бориса Хлебникова
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что в субботу, 1 августа, у Центра семьи «Казан» в столице Татарстана откроется бесплатный автокинотеатр. Он расположится на парковке. Там два раза в месяц, по субботам в 21.00, будут показывать современные фильмы российского кинопроката и популярные картины прошлых лет.

- Кино будут транслировать на специально установленном экране, а звук – только на FM-волне, которую зрителям необходимо будет настроить на радиоприемнике в салоне своего автомобиля, - отмечают в мэрии города.

Известно, что одновременно кино смогут посмотреть 40 автомобилей. Они, правда, должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Антисептики и средства индивидуальной защиты все желающие смогут получить на месте.

Регистрироваться на показ нужно заранее, ровно как и приезжать на парковку. Первым фильмом, который покажут казанцам в автокинотеатра станет “Аритмия” Бориса Хлебникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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