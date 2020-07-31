В Набережных Челнах инструктор фитнес-центра, где едва не утонул ребенок, отделалась штрафом
Едва не погиб в бассейне фитнес-центра семилетний житель Набережных Челнов. Все произошло 30 сентября 2019 года, когда он отправился на урок плавания. Запись с камеры видеонаблюдения показала, что после разговора с инструктором мальчик зашел в воду и взял доску для плавания. Женщина-инструктор отошла, а мальчик в это время ушел под воду.
Под водой ребенок находился три минуты, и потом впал в кому. Но врачам удалось спасти его.
Во время судебного разбирательства обвиняемая признала свою вину и согласилась на выплату штрафа, после чего ее уголовное преследование прекратилось. Она выплатила шесть тысяч рублей в доход государства.
В Набережных Челнах в бассейне утонул 7-летний мальчик.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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