"Рубин" планирует усилить минимум две позиции

30 Июль 2020 2020-07-30T19:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский "Рубин" вовсю готовится к старту нового сезона. Так, команда усилилась уже тремя игроками. Команду пополнили бывший защитник "Урала" Михаил Меркулов, экс-полузащитник "Зенита" Олег Шатов и форвард Джордже Деспотович, последним местом работы был "Оренбург". При этом, новички в клубе, по всей вероятности, еще появятся. Так, по словам Слуцкого, есть необходимость усилить минимум две позиции.

- У нас есть проблема с центральным защитником. Сорокин покинул команду зимой, закончились контракт у Граната и аренда у Плиева и Пабло. Наверное, нам нужен и яркий интересный игрок в середину поля, чтобы игра расцвела. У нас нет необходимости во фланговых игроках, потому что на эти позиции есть большая группа молодых футболистов — Макаров, Бакаев, Давиташвили и Кварацхелия. Закрыт вопрос по форварду, учитывая, что есть Игнатьев и Деспотович, - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU