2020-07-30T19:46:05+03:00
Спорт

"Рубин" планирует усилить минимум две позиции

Казанский клуб рассчитывает подписать защитника и полузащитника
Владимир КРУПСКИЙ
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"Рубин" уже пополнил состав тремя игроками."Рубин" уже пополнил состав тремя игроками.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский "Рубин" вовсю готовится к старту нового сезона. Так, команда усилилась уже тремя игроками. Команду пополнили бывший защитник "Урала" Михаил Меркулов, экс-полузащитник "Зенита" Олег Шатов и форвард Джордже Деспотович, последним местом работы был "Оренбург". При этом, новички в клубе, по всей вероятности, еще появятся. Так, по словам Слуцкого, есть необходимость усилить минимум две позиции.

- У нас есть проблема с центральным защитником. Сорокин покинул команду зимой, закончились контракт у Граната и аренда у Плиева и Пабло. Наверное, нам нужен и яркий интересный игрок в середину поля, чтобы игра расцвела. У нас нет необходимости во фланговых игроках, потому что на эти позиции есть большая группа молодых футболистов — Макаров, Бакаев, Давиташвили и Кварацхелия. Закрыт вопрос по форварду, учитывая, что есть Игнатьев и Деспотович, - цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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