2020-07-30T14:35:58+03:00
Общество

eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут

Билайн внедряет в Москве и Санкт-Петербурге технологию eSIM – виртуальную SIM-карту нового поколения. С сентября технология будет доступна по всей России
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Фото: Билайн.Фото: Билайн.
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В будущем с помощью виртуальной SIM-карты нового поколения клиент, не вставая с кресла, сможет за пять минут подключиться к сети Билайн, в том числе посредством Госуслуг/ЕСИА. Установить eSIM на смартфон, поддерживающий эту технологию, так же просто, как загрузить обычное приложение.

Билайн реализовал подключение eSIM в собственной розничной сети. Только в магазинах Билайн клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом и без необходимости стоять в очереди. Продавцы используют мобильное рабочее место - установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Клиенту достаточно считать его своим смартфоном с экрана планшета и дальше установить профиль eSIM уже с помощью своего устройства.

Также загрузить виртуальную SIM-карту можно будет несколькими способами. Компания готова реализовать пилот по онлайн-подключению eSIM, и клиенты Москвы и Санкт-Петербурга при такой реализации могут приобрести ее на интернет-сайте Билайн или в приложении «Мой Билайн» (4+). Для активации нужно будет сделать 4 шага:

• Выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн»

• Оплатить покупку

• Зарегистрировать eSIM

• Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон

Компания упростит клиентам процедуру подключения eSIM. Обычно ее установка связана с необходимостью вручную внести изменения в настройки смартфона. При регистрации eSIM через приложение «Мой Билайн» настройки установятся автоматически.

Александр Торбахов, генеральный директор Билайн:

«Благодаря eSIM клиент сможет за пять минут подключиться к сети Билайн. Не нужно будет тратить время на дорогу до ближайшего магазина или ждать курьера. Если раньше при онлайн-заказе, заполнив все данные, клиент переходил к ожиданию пластиковой SIM-карты, то, пройдя похожую процедуру, он уже может пользоваться услугами связи. Время, которое клиент тратит между решением подключиться к сети и началом использования услуг, сократится в 5-10 раз».

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