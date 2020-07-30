"Он был приоритетным вариантом": Слуцкий рассказал, почему "Рубин" решил подписать Деспотовича

30 Июль 2020 2020-07-30T15:51:35+03:00

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Уже 8 августа стартует новый футбольный сезон в России. "Рубин" свой первый матч проведет 11 августа. На своем поле подопечные Леонида Слуцкого примут столичный "Локомотив". После небольшой паузы футболисты приступили к тренировкам

- Мы возобновили занятия, и я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск и началась новая предсезонка. Все нормально, никаких изменений в процессе нет по сравнению с тем, как было пять дней назад. Что касается изменений в коллективе, то, во-первых, тот же Меркулов с нами тренируется очень давно, и он уже давно влился в нашу атмосферу, - рассказал Слуцкий.

Рассказал наставник "Рубина" и о новичке команды, сербском форварде Джордже Деспотовиче. По словам Слуцкого, у клуба были и другие варианты усиления атаки, но свой выбор остановили именно на экс-форварде "Оренбурга".

- Деспотович – действительно классный форвард, и я уже говорил о том, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболистов, которые не имели опыта в Российской Премьер-Лиге. Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже все показал в РПЛ, полностью адаптированный к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетным вариантом, - поделился мнением Леонид Слуцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU