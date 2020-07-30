"По пешеходному переходу только пешком": В Казани появились новые предупреждающие надписи для велосипедистов

30 Июль 2020 2020-07-30T17:40:55+03:00

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В Казани перед двумя нерегулируемыми пешеходными переходами появились предупреждающие надписи для велосипедистов. Сотрудники Госавтоинспекции нанесли их на участках дорог с наибольшей концентрацией ДТП – на улице Беломорская и проспекте Ямашева.

Так, перед пешеходными переходами появились надписи: «Велосипедист по пешеходному переходу только пешком». Также в ходе профилактического мероприятия автоинспекторы напомнили родителям об их ответственности, а детям рассказали, как правильно и безопасно переходить дорогу. Законопослушным участникам акции раздали световозвращающие элементы и газету «Добрая Дорога Детства».

ИСТОЧНИК KP.RU