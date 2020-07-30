Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

В Чувашии предложили ввести зарплату для стажеров-медиков

Предложение поддержал и.о.главы региона Олег Николаев
Лика ИсаеваЛика ИсаеваЛикаИсаева
КомментироватьОставить комментарий
В Чувашии предложили назначить зарплату для медиков-стажеров. Фото министерства здравоохранения Чувашии

В Чувашии предложили назначить зарплату для медиков-стажеров. Фото министерства здравоохранения Чувашии

В период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции остро встал вопрос кадрового "голода" среди медицинского персонала всех звеньев в республике. На борьбу с инфекцией встали как уже вышедшие на пенсию врачи и медсестры, так и студенты вузов и сузов, ординаторы.

Практика показала, что ординаторы показали себя с блестящей стороны, они встали в один ряд с врачами-специалистами и также оказывали профессиональную медицинскую помощь, рассказал во время итоговой коллегии в министерстве здравоохранения Чувашии главврач Федерального центра травматологии и эндопротезирования Николай Николаев.

Он предложил рассмотреть вопрос о введении ставок стажеров с учетом существующего законодательства.

Присутствующий на коллеги и.о.главы Чувашии Олег Николаев поддержал это предложение и пообещал проработать данный вопрос.

Новости медициныЗдоровье: Новости медицины