В Чувашии предложили ввести зарплату для стажеров-медиков

В Чувашии предложили назначить зарплату для медиков-стажеров. Фото министерства здравоохранения Чувашии

В период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции остро встал вопрос кадрового "голода" среди медицинского персонала всех звеньев в республике. На борьбу с инфекцией встали как уже вышедшие на пенсию врачи и медсестры, так и студенты вузов и сузов, ординаторы.

Практика показала, что ординаторы показали себя с блестящей стороны, они встали в один ряд с врачами-специалистами и также оказывали профессиональную медицинскую помощь, рассказал во время итоговой коллегии в министерстве здравоохранения Чувашии главврач Федерального центра травматологии и эндопротезирования Николай Николаев.

Он предложил рассмотреть вопрос о введении ставок стажеров с учетом существующего законодательства.

Присутствующий на коллеги и.о.главы Чувашии Олег Николаев поддержал это предложение и пообещал проработать данный вопрос.