"Пап, не хочу в другую команду": Отец Кварацхелии рассказал, что его сын не хочет уходить из "Рубина"

30 Июль 2020 2020-07-30T13:23:20+03:00

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В концовке прошедшего сезона на лидирующие позиции в "Рубине" вышел молодой грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Его яркая игра привлекла внимание других команд. В частности, сообщалось об интересе к Хвичи со стороны "Спартака". Тем не менее, вероятность того, что игрок покинет Казань довольно мала.

- Он и сам говорит, что сильно прибавил. Но не бывает так, что за месяц футболист резко меняется и начинает играть лучше. Просто спасибо Слуцкому, он хороший тренер и дал Хвиче больше свободы, разрешил чаще рисковать. Сын хочет с ним дальше работать. Он мне сказал недавно: "Пап, не хочу в другую команду. У Слуцкого я буду прибавлять". Говорю: "Ради бога, хочешь так — делай". Этим всё сказано. Он не думает о других командах, пока нужно работать над собой. О чём мы и говорили. Нужно физики набрать в российском футболе, опыта. Других мыслей нет. Как-то сидели с Мамукой и всей семьёй, разговаривали. Решили, что рано куда-то уходить. Да, есть интерес из Европы, но спешить не надо. Сейчас в Казани хороший тренер, хорошая команда подобралась, и наверняка будет поставлена определённая цель на новый сезон", — приводит слова отца игрока "Матч ТВ".

Наставник "Рубина" Леонид Слуцкий также подтвердил, что казанский клуб не намерен расставаться с Кварацхелией.

- Он вышел за рамки своей возрастной категории, и его стоит оценивать не как молодого игрока, а просто как игрока. В Голландии я привык, что 18-летнего никто уже не оценивает как молодого. Кварацхелия стал одним из самых ярких футболистов после рестарта, и он — самый яркий и интересный игрок "Рубина". Это выражается и в КПД, и в его сегодняшнем уровне, и в качествах, которые он гарантированно проявляет на поле. До зимы Хвича не был игроком стартового состава, и провел в старте только 10 матчей. Есть основания предполагать, что через год он будет стоить несколько дороже. Конечно, если это будет суперпредложение, то клуб его рассмотрит. С точки зрения логики и, учитывая возраст, его трансферная цена должна расти, если не брать случаи, когда возникает форс-мажор. Сегодня вопрос о продаже Кварацхелии не стоит, - приводит слова Слуцкого "Спорт-Экспресс".

ИСТОЧНИК KP.RU