2020-07-30T17:15:11+03:00
Здоровье

В Чувашии в ДРКБ появятся отделения детской онкологии и гематологии

Об этом рассказал министр здравоохранения Владимир Степанов
Лика ИСАЕВА
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В Чебоксарах появятся новые отделения в ДРКБВ Чебоксарах появятся новые отделения в ДРКБФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В республике во время итоговой коллеги министерства здравоохранения определили задачи для медиков на ближайшее время. И министр ведомства Владимир Степанов поставил перед коллегами задачу о расширении возможностей оказывать специализированную медицинскую помощь детям.

В ближайшее время на базе ДРКБ построят новый лечебно-диагностический корпус. Там появятся отделения детской онкологии, гематологии, кардиологии, эндокринологии и другие специализированные подразделения.

Оснащен этот корпус будет по последнему слову техники - там появится диагностическое оборудование высокого разрешения — компьютерный и магнитно-резонансный томографы.

Одновременно пройдет реконструкция старых корпусов РДКБ. Всего на это потребуется из федерального и республиканского бюджета белее 3,88 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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