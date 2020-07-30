2020-07-30T12:13:12+03:00
Общество

Слесарь, визажист, кондитер: в Татарстане утвердили список профессий, которые будут востребованы ближайшие два год

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане утвердили список профессий, которые будут востребованы в 2020 - 2022 годах. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина появилось на портале правовой информации региона.

В списке 121 профессия и специальность среднего профессионального образования. Среди прочих там есть слесарь, оператор станков с программным управлением, мастер сельскохозяйственного производства, тракторист-машинист, младший ветеринарный фельдшер, зоотехник, парикмахер, повар, кондитер, стилист, визажист, преподаватель начальных классов, реставратор строительный, лаборант по физико-механическим испытаниям, слесарь-сборщик авиационной техники, сварщик, машинист локомотива и электромонтер.

Отметим, что целью перечня является совершенствование механизма подготовки кадров и обеспечения условий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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