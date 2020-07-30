"Рубин" усилился экс-зенитовцем Шатовым

30 Июль 2020 2020-07-30T11:53:52+03:00

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Казанский "Рубин" сделал второе приобретение перед стартом нового чемпионата страны. Так, контракт с клубом подписал полузащитник Олег Шатов. Тридцатилетний футболист подписал соглашение сроком на 2 года с возможностью продления еще на сезон. Шатов в "Рубине" будет выступать под 20 номером.

Шатов начинал карьеру в мини-футбольном клубе "ВИЗ-Синара" из Екатеринбурга. Затем перебрался в "Урал", где смог заявить о себе. Его пригласили в "Анжи", а оттуда он перебрался в "Зенит", в составе которого он трижды выигрывал чемпионат страны, и по два раза завоевывал кубок и суперкубок России.

ИСТОЧНИК KP.RU