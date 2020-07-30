2020-07-30T14:13:00+03:00
Общество

31 июля в Татарстане ожидаются грозы и ветер до 24 м/с

Жителей республики просят не выходить из дома без крайне необходимости
Алина ГАБДУЛИНА
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В республике местами также возможны сильные дожди, ливни и даже град.В республике местами также возможны сильные дожди, ливни и даже град.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В пятницу, 31 июля, днем и вечером в Татарстане местами ожидаются грозы, сильные дожди и даже ливни, а также град. Вместе с тем порывы ветра будут достигать 24 м/с. Об этом жителей республики заранее предупреждает местный Гидрометцентр.

МЧС республики просит население не выходить из дома без крайне необходимости, а также выключить приборы проводного и радиовещания.

- Если помещение, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС, - отмечают в ведомстве.

При сильном ветре нельзя находится рядом с стенами домов, остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями, рекламными щитами, вывесками, дорожными знаками, линиями электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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