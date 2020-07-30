31 июля в ЦПКиО Йошкар-Олы откроются аттракционы

30 Июль 2020 2020-07-30T12:44:45+03:00

Желающих прокатиться на них будут рассаживать с соблюдением дистанции в полтора метра [фото]

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 июля, в Центральном Парке Культуры и Отдыха Йошкар-Олы откроются аттракционы на открытом воздухе. Они будут работать с 10.00 до 21.00.

- Уже завершены динамические испытания всех аттракционов под нагрузкой с участием представителей Гостехнадзора. Испытания прошли успешно, - отмечают в администрации города. - Перед открытием будет получен допуск Гостехнадзора на каждый аттракцион, а также будет проведена полная дезинфекция всех аттракционов, скамеек и поручней.

Фото: пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Отметим, что и в последующем аттракционы будут постоянно дезинфицироваться. Желающих прокатиться на них будут рассаживать с соблюдением дистанции в полтора метра.

ИСТОЧНИК KP.RU