30 Июль 2020 2020-07-30T15:32:22+03:00

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Стало известно, что в Ульяновской области скончался еще один зараженный коронавирусом. Так, число летальных случаев в регионе достигло 73. Об этом в четверг, 30 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По последним данным в области выявлено 8 995 случаев COVID-19. Большинство зараженных приходится на на Ульяновск (4 663). В частности, в Засвияжском районе выявлено 1 450 случаев болезни, в Ленинском - 1 308, в Заволжском - 1 262, в Железнодорожном - 643.

Заметим, что на данный момент в регионе выздоровели 6 273 ранее инфицированных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU