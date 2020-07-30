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Чувашия получит более 415 миллионов рублей на льготы по оплате коммунальных услуг

Деньги будут выделены республике из федерального бюджета
Алина ГабдулинаАлина ГабдулинаАлинаГабдулина
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Льготы по оплате ЖКУ предоставляются ветеранам, инвалидам и гражданам, которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф.

Льготы по оплате ЖКУ предоставляются ветеранам, инвалидам и гражданам, которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф.

Фото: Валерий РОМАНОВ

Стало известно, что Чувашия получит 415 540 000 рублей субвенций (вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства - Ред.) на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, льготы по оплате коммуналки предоставляются ветеранам, инвалидам и гражданам, которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф. Эта категория людей оплачивает 50 % от общей стоимости ЖКУ.

Всего же из бюджета России на эти цели регионам будет выделено порядка 106,1 миллиарда рублей.