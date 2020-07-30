2020-07-30T13:46:06+03:00
Происшествия

В Ульяновске легковушка сбила 11-летнего велосипедиста

С места аварии ребенок был госпитализирован
Алина ГАБДУЛИНА
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Кроме того, у дома №35 на улице Полбина иномарка “Опель Омега” сбила 38-летнего пешехода.Кроме того, у дома №35 на улице Полбина иномарка “Опель Омега” сбила 38-летнего пешехода.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В среду, 29 июля, во дворе дома №33 на проспекте Столыпина в Ульяновске произошла авария. Там в 20.35 автомобиль “ВАЗ 21102” сбил 11-летнего мальчика, который, по предварительной информации, проезжал дорогу слева направо.

С места произошедшего ребенок был госпитализирован. Известно, что за рулем легковушки находился 30-летний трезвый мужчина.

Отметим, что это - не единственный наезд, который произошел накануне в городе. Так, у дома №35 на улице Полбина иномарка “Опель Омега” сбила 38-летнего пешехода. Авария произошла в 18.55. Предварительно - мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход обращался в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение, отпущен домой, - сообщают в пресс-службе УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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