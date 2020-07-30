В Татарстане пенсионерку спас пожарный извещатель

30 Июль 2020 2020-07-30T09:38:48+03:00

Женщину приютит на время ремонта дома родная сестра

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Днем 29 июля 90-летняя пенсионерка, проживающая в частном доме по улице Соловьиной в селе Чувашский Брод, услышала настойчивый сигнал пожарного извещателя. Она сразу позвонила главе села, и вышла на улицу. Тот в свою очередь вызвал на место происшествия пожарных.

К моменту приезда экипажа МЧС горел жилой бревенчатый дом и баня. Общая площадь возгорания превышала 97 квадратных метров. Огонь перекинулся на чердак соседнего дома.

Вскоре пламя удалось локализовать и потушить. Выяснилось, что пожар начался в бане из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

В августе 2019 года по республиканской президентской программе для одиноко проживающих престарелых граждан в доме были установлены 3 автономных пожарных извещателя.

На время восстановления дома хозяйку приютила родная сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU