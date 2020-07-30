В Татарстане за контрабанду стероидов на спортсмена возбудили уголовное дело

30 Июль 2020 2020-07-30T09:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Нижнекамска задержали во время получения посылки на почте. Задерживали его силами ФСБ и оперативников Татарстанской таможни сразу после того, как он получил бандероль из Республики Беларусь. В ней находились лекарства - 4 блистера, в которых было по 25 таблеток в каждом.

- Общая масса изъятого составила 7,72 грамма, - сообщили в Татарстанской таможне. - Экспертиза установила, что все 100 таблеток содержат сильнодействующее вещество метандиенон.

По факту контрабанды наркотического вещества возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ".

ИСТОЧНИК KP.RU