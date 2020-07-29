В Чебоксарах построят школу на 1650 учебных мест

29 Июль 2020 2020-07-29T15:26:31+03:00

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Власти Чебоксар запланировали строительство новой школы, рассчитанной на 1650 учебных мест, в микрорайоне Садовый. По информации администрации города, старт работ запланирован уже на этот год, а сдать в эксплуатацию школу должны будут к новому 2023 учебному году. В настоящее время на портале госзакупок объявлен аукцион.

- Конкурс на строительство школы в Садовом объявлен! Она станет самой крупной из возводящихся - на 1650 ученических мест. И решит задачу обеспеченности жителей Ленинского района школьным образованием. До 5 августа принимаются заявки на реализацию проекта. Приглашаем к участию всех ответственных подрядчиков, - отмечает глава администрации Алексей Ладыков.

Начальная стоимость контракта составит 1 млрд 92 млн рублей.

Проект школы в микрорайоне Садовый подготовило ООО «Проектный институт «Чувашстройпроект». Это будет четырехэтажное здание, состоящее из четырех функциональных блоков. Проектом предусмотрены большой бассейн, актовый зал на 418 мест, два спортзала и гимнастический зал. Вокруг школы разместят футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и волейбольную площадки, теннисный корт и четыре легкоатлетические беговые дорожки.

Отметим, что школу построят в рамках реализации национального проекта «Образование» и при поддержке врио главы Чувашии Олега Николаева. Примечательно, что в республике в ближайшую пятилетку планируют возвести достаточное количество школ, чтобы перевести учеников на обучение в одну смену. Такие планы заложены в ранее презентованную комплексную программу социально-экономического развития Чувашии.