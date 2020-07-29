2020-07-29T20:24:52+03:00
Общество

Более 40 сельских школ Татарстана получат 46,9 миллионов рублей на обновление материально-технической базы

38 миллионов из этой суммы будет выделено из федерального бюджета, а 8,9 миллионов - из регионального
Алина ГАБДУЛИНА
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Кроме этого, в республике обновят материально-технические базы школ, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы.Кроме этого, в республике обновят материально-технические базы школ, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы.Фото: Валерий РОМАНОВ
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42 сельских школы Татарстана получат 46,9 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Известно, что 38 миллионов из этой суммы будет выделено из федерального бюджета, а 8,9 миллионов - из регионального.

- Еще 161 школа будет переоснащена в период до 2022 года, - отмечают в Минобразования республики.

Кроме этого, в Татарстане планируется обновление материально-технической базы школ, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы. В текущем году работы пройдет в двух школах, до 2024 года - уже в 20. На это предусмотрено 15,6 миллионов рублей (12,6 миллионов федеральных, 3 миллиона - республиканских).

ИСТОЧНИК KP.RU

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