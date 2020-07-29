Более 40 сельских школ Татарстана получат 46,9 миллионов рублей на обновление материально-технической базы
42 сельских школы Татарстана получат 46,9 миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Известно, что 38 миллионов из этой суммы будет выделено из федерального бюджета, а 8,9 миллионов - из регионального.
- Еще 161 школа будет переоснащена в период до 2022 года, - отмечают в Минобразования республики.
Кроме этого, в Татарстане планируется обновление материально-технической базы школ, реализующих исключительно адаптивные образовательные программы. В текущем году работы пройдет в двух школах, до 2024 года - уже в 20. На это предусмотрено 15,6 миллионов рублей (12,6 миллионов федеральных, 3 миллиона - республиканских).
ИСТОЧНИК KP.RU