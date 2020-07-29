2020-07-29T15:21:34+03:00
Дом. Семья

В Казанском зоопарке "Река Забези" поселились марабу

Птицы уже прошли 30-дневный карантин
Лика ИСАЕВА
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Марабу уже прошли акклиматизацию. Фото казанского зоопарка "Река Замбези"Марабу уже прошли акклиматизацию. Фото казанского зоопарка "Река Замбези"
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Зоопарк "Река Замбези" пополнился новыми жителями - в конце июня из Германии прибыла пара африканских марабу. До того, как их выпустили в общий вольер со страусами Васей и Машей и антилопами гну, новеньким пришлось пройти карантин в течение 30 дней.

Акклиматизация на новом месте прошла успешно - марабу хорошо и с аппетитом питались, чувствовали себя хорошо. В итоге теперь новоселов перевели в общий вольер, рассказала заведующая отделом копытных зоопарка Татьяна Буслова.

В Казанском зоопарке уже 10 лет живет один самец марабу, но пока новеньких и старожила вместе не селят - птицы могут конфликтовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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