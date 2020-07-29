2020-07-29T19:46:43+03:00
Общество

Почти на две недели останутся без горячей воды жители четырех улиц Ульяновска

Котельная «Теплогенерирующей компании» будет проверять свои теплосети на прочность
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь идет об улицах Уютная, Любови Швецовой, Ульяны Громовой и переулка Брюханова.Речь идет об улицах Уютная, Любови Швецовой, Ульяны Громовой и переулка Брюханова.Фото: Екатерина ПОЛЯКОВА
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Стало известно, что с 3 по 14 августа жители улиц Уютная, Любови Швецовой, Ульяны Громовой и переулка Брюханова останутся без горячей воды. Все это время котельная «Теплогенерирующей компании» будет проверять свои теплосети на прочность

Отметим, что в ходе весенней опрессовки на теплосетях города было обнаружено 574 прорыва и свищей. На данный момент ликвидировано 539 из них. Таким образом, готовность инфраструктуры Ульяновска к началу отопительного сезона составляет 79%.

Сейчас в администрации города согласовывается график осенних отключений воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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