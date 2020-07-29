В Татарстане сотрудники ГАИ вывели из горящей квартиры пенсионера

29 Июль 2020 2020-07-29T14:41:09+03:00

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Стали известны подробности ночного пожара в квартире 70-летнего пенсионера в Альметьевске. Напомним, что возгорание началось поздней ночью, в 22.30, в субботу, 25 июля. Тогда привычка курить едва не лишила жизни мужчину. Во время патрулирования к инспекторам Госавтоинспекции Альметьевского района - старшему лейтенанту полиции Денису Овчинникову и сержанту полиции Рузилю Яббарову, обратился водитель автомобиля. Мужчина заметил, что неподалеку от поста загорелся многоэтажный дом. Инспекторы сначала сообщили о возгорании в дежурную часть, а затем поспешили к месту пожара. Через некоторое время к ним на помощь примчался еще один экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Василия Токарева и сержанта полиции Виктора Кильдюшова.

Сотрудники Госавтоинспекции спасли пенсионераФото: МВД по РТ

На месте пожара один из полицейских пролез в окно первого этажа и открыл двери для других коллег. Сообща они вывели из горящей квартиры пенсионера, в это время один из патрульных обнаружил очаг возгорания и погасил огонь в комнате. Сотрудники ГИБДД проверили, не остались ли внутри люди.

На месте происшествияФото: МВД по РТ

- Прибывшие в течение нескольких минут пожарные расчеты локализовали пожар, - сообщили в МВД Татарстана. - Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД и оперативных служб удалось избежать большой трагедии. В настоящее время жизни и здоровью спасенного мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU