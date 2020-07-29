2020-07-29T14:41:09+03:00
Общество

В Татарстане сотрудники ГАИ вывели из горящей квартиры пенсионера

Еще до приезда пожарных они затушили очаг возгорания
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МВД по РТ
Изменить размер текста:

Стали известны подробности ночного пожара в квартире 70-летнего пенсионера в Альметьевске. Напомним, что возгорание началось поздней ночью, в 22.30, в субботу, 25 июля. Тогда привычка курить едва не лишила жизни мужчину. Во время патрулирования к инспекторам Госавтоинспекции Альметьевского района - старшему лейтенанту полиции Денису Овчинникову и сержанту полиции Рузилю Яббарову, обратился водитель автомобиля. Мужчина заметил, что неподалеку от поста загорелся многоэтажный дом. Инспекторы сначала сообщили о возгорании в дежурную часть, а затем поспешили к месту пожара. Через некоторое время к ним на помощь примчался еще один экипаж в составе старшего лейтенанта полиции Василия Токарева и сержанта полиции Виктора Кильдюшова.

Сотрудники Госавтоинспекции спасли пенсионера Фото: МВД по РТ

Сотрудники Госавтоинспекции спасли пенсионераФото: МВД по РТ

На месте пожара один из полицейских пролез в окно первого этажа и открыл двери для других коллег. Сообща они вывели из горящей квартиры пенсионера, в это время один из патрульных обнаружил очаг возгорания и погасил огонь в комнате. Сотрудники ГИБДД проверили, не остались ли внутри люди.

На месте происшествия Фото: МВД по РТ

На месте происшествияФото: МВД по РТ

- Прибывшие в течение нескольких минут пожарные расчеты локализовали пожар, - сообщили в МВД Татарстана. - Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ГИБДД и оперативных служб удалось избежать большой трагедии. В настоящее время жизни и здоровью спасенного мужчины ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболеваемость внебольничной пневмонией в Чувашии выросла в 2,1 раза за полгода
В госпитале Набережных Челнов начали процесс реабилитации людей, переболевших коронавирусом
В Чебоксарах построят школу на 1650 учебных мест
В Казанском зоопарке "Река Забези" поселились марабу
В Татарстане сотрудники ГАИ вывели из горящей квартиры пенсионера
В Чебоксарах наказали работника ТЦ, который не дал ребенку-инвалиду воспользоваться лифтом
В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте
В Марий Эл депутата приговорили к 5 годам колонии за за ДТП с погибшим подростком
Татарстан входит в топ-3 регионов-лидеров ВТБ по выдаче госипотеки под 6,5%
Из-за коронавируса в Татарстане временно запретили партнерские роды
В Татарстане суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»