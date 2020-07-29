29 Июль 2020 2020-07-29T20:44:15+03:00

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет до 8 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Он позволит гражданам голосовать по месту нахождения, а не в конкретных избирательных участках, к которым прикреплены их дома

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Сегодня, 29 июля, в Татарстане начал работать сервис “мобильный избиратель”. Он позволит гражданам голосовать по месту нахождения, а не в конкретных избирательных участках, к которым прикреплены их дома.

Испробовать сервис “мобильный избиратель” граждане смогут в единый день голосования - 13 сентября, когда в Татарстане будут выбирать нового президента республики, депутатов местных советов, а также депутатов Госдумы от региона.

Отметим, что подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет до 8 сентября как в территориальной избирательной комиссии, так и в участковой.

Выборы будут проходить с 11 по 13 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU