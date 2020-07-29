В Чебоксарах наказали работника ТЦ, который не дал ребенку-инвалиду воспользоваться лифтом

29 Июль 2020 2020-07-29T14:09:52+03:00

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В Чебоксарах наказали сотрудника торгово-развлекательного центра “Каскад”, который не да ребенку-инвалиду и его законному представителю воспользоваться лифтом. Более того, он не предложил посетителям помочь поднять кресло-коляску наверх.

О произошедшем узнали в прокуратуре Ленинского района столицы Чувашии. Как итог - в адрес руководства "Каскада" было вынесено представление. Провинившегося работника же привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU