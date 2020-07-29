2020-07-29T11:40:25+03:00
Происшествия

В Марий Эл депутата приговорили к 5 годам колонии за за ДТП с погибшим подростком

В суде было доказано, что народный избранник ко всему прочему еще и сел тогда за руль пьяным
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

В Волжском городском суде вынесли обвинительный приговор 38-летнему депутату одного из сельских поселений Марий Эл. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 5 лет в колонии общего режима. Дело усугубило и то, что народный избранник в момент ДТП был пьян.

Так, в суде было доказано, что вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур Волжского района нетрезвый депутат на своем авто превысил скорость на дороге и не справился с управлением. Его машина вылетела на обочину и сбила 16-летнего подростка. Травмы, которые получил мальчик, оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. Сообщили в следственном комитете Марий Эл.

С приговором депутат и его защита не согласились, и решили обжаловать его в Верховном суде республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте
В Марий Эл депутата приговорили к 5 годам колонии за за ДТП с погибшим подростком
Татарстан входит в топ-3 регионов-лидеров ВТБ по выдаче госипотеки под 6,5%
Из-за коронавируса в Татарстане временно запретили партнерские роды
В Татарстане суд заочно арестовал организаторов фонда «Гафаров и партнеры»
В Марий Эл скончались еще двое зараженных коронавирусом
В Татарстане по делу о фиктивной побелке деревьев задержан депутат
В первой половине 2020 года в Казани снизилось число ДТП
Появились фото реконструкции бывшего НКЦ “Казань”
В Татарстане в аварии на встречке погибли два пассажира иномарки
В Чувашии вынесли приговор мужу, забившему насмерть супругу 8 марта
Жители Казани смогут брать в аренду пауэрбанки
В Чувашии росгвардейцы спасли из канализационного колодца отравившегося коммунальщика
В Чебоксарах "скорая" врезалась в "Ладу Весту"
Набережные Челны заняли последнее место в России по числу кафе-кондитерских
Жителя Казани за изнасилование 13-летней девочки приговорили к 15 годам колонии
Казань заняла второе место в России по числу кальянных
Глава Исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов задержан по делу о мошенничестве
В Татарстане сигарета едва не стала причиной гибели человека
В Чебоксарах жители улицы Энгельса скинулись на освещение
Число безработных в Татарстане увеличилось в шесть раз
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" в ДТП с двумя авто погиб человек
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
"Художник заложил глубокии смысл": на стене завода "Сафьян" в Казани появится гигантское граффити
В Татарстане во время ДТП на перекрестке погиб пассажир иномарки