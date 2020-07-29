В Марий Эл депутата приговорили к 5 годам колонии за за ДТП с погибшим подростком

29 Июль 2020 2020-07-29T11:40:25+03:00

В суде было доказано, что народный избранник ко всему прочему еще и сел тогда за руль пьяным

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В Волжском городском суде вынесли обвинительный приговор 38-летнему депутату одного из сельских поселений Марий Эл. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 5 лет в колонии общего режима. Дело усугубило и то, что народный избранник в момент ДТП был пьян.

Так, в суде было доказано, что вечером 19 ноября 2019 года в селе Сотнур Волжского района нетрезвый депутат на своем авто превысил скорость на дороге и не справился с управлением. Его машина вылетела на обочину и сбила 16-летнего подростка. Травмы, которые получил мальчик, оказались смертельными, он скончался на месте происшествия. Сообщили в следственном комитете Марий Эл.

С приговором депутат и его защита не согласились, и решили обжаловать его в Верховном суде республики.

ИСТОЧНИК KP.RU