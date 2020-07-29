29 Июль 2020 2020-07-29T11:22:55+03:00

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Стало известно, что в Марий Эл скончались еще двое зараженных коронавирусом. Об этом в среду, 29 июля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции. Так, жертвами COVID-19 в республике стали уже 33 человека.

Напомним, что с начала пандемии в Марий Эл выявлено 3 734 зараженных, 3 176 из которых уже выздоровели.

По данным местного Минздрава, сейчас в инфекционных стационарах региона лечатся 389 человек. У 378 из них пневмония, а у 188 - еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 79 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 310. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены семеро, в кислородной поддержке же нуждаются 155 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU