2020-07-29T10:30:55+03:00
Общество

В первой половине 2020 года в Казани снизилось число ДТП

При этом 90% всех аварий в городе связаны с грубым нарушением правил дорожного движения
Олег ЛУГОВОЙ
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За 6 месяцев этого года в Казани произошло 712 аварий.За 6 месяцев этого года в Казани произошло 712 аварий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В мэрии столицы Татарстана на заседании комиссии по безопасности дорожного движения начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков сообщил, что в первой половине 2020 года в городе зафиксировано снижение числа ДТП – на 10,4% меньше, чем за такой же период 2019-го. Всего на дорогах Казани за 6 месяцев этого года произошло 712 аварий.

Снизилось на 14,2%, по словам Новикова, и количество пострадавших в ДТП – 810 против 944 в первой половине 2019 года. На дорогах города за 6 месяцев этого года погибли 20 человек, трое из них в ДТП с общественным транспортом.

Интересный факт – за указанный период 90% всех аварий в Казани таки ли иначе связаны с грубым нарушением правил дорожного движения. Так, на водителей было составлено более 176 тысяч административных протоколов, а на пешеходов – около 26 тысяч.

Что же касается общественного транспорта, то по словам Игоря Новикова, в Казани также наблюдается снижение аварий с участием тех же автобусов – на 27,3%.

- Хочу еще раз напомнить о необходимости поддержания в исправном состоянии видеорегистраторов. Записи с них должны просматриваться с целью своевременного реагирования на нарушение трудовой дисциплины водителем и пресечения аварийно-опасного поведения, – обратился к перевозчикам начальник ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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