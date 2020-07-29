Появились фото реконструкции бывшего НКЦ “Казань”
В здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах [фото]
Фото: @tigp_rt
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В музейном комплексе столицы Татарстана, который еще несколько недель назад носил название НКЦ “Казань”, продолжаются работы по реконструкции. Фотографии обновляемого здания внутри и снаружи показало ГУП “Татинвестгражданпроект”.
- В здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах, - заметили представители предприятия.
На фото можно рассмотреть внутренний облик комплекса, который уже отчасти обновлен. Отметим, в здании кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку Татарстана,
Фотографии реконструкции Музейного комплекса Казани
ИСТОЧНИК KP.RU