Появились фото реконструкции бывшего НКЦ “Казань”

29 Июль 2020 2020-07-29T10:26:00+03:00

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В музейном комплексе столицы Татарстана, который еще несколько недель назад носил название НКЦ “Казань”, продолжаются работы по реконструкции. Фотографии обновляемого здания внутри и снаружи показало ГУП “Татинвестгражданпроект”.

- В здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах, - заметили представители предприятия.

На фото можно рассмотреть внутренний облик комплекса, который уже отчасти обновлен. Отметим, в здании кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку Татарстана,

tigp_rt Фотографии реконструкции Музейного комплекса Казани

ИСТОЧНИК KP.RU