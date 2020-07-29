2020-07-29T10:26:00+03:00
Общество

Появились фото реконструкции бывшего НКЦ “Казань”

В здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @tigp_rtФото: @tigp_rt
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В музейном комплексе столицы Татарстана, который еще несколько недель назад носил название НКЦ “Казань”, продолжаются работы по реконструкции. Фотографии обновляемого здания внутри и снаружи показало ГУП “Татинвестгражданпроект”.

- В здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах, - заметили представители предприятия.

На фото можно рассмотреть внутренний облик комплекса, который уже отчасти обновлен. Отметим, в здании кроме всего прочего, откроют Национальную библиотеку Татарстана,

tigp_rttigp_rt
Фотографии реконструкции Музейного комплекса Казани
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ИСТОЧНИК KP.RU

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