В Татарстане в аварии на встречке погибли два пассажира иномарки

29 Июль 2020 2020-07-29T09:47:35+03:00

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Страшная авария произошла поздно вечером в Елабужском районе республики 28 июля в 21.20. На подъездной дороге к Елабуге 20-летний водитель иномарки "Шевроле Лачетти" из Уфы выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом. После столкновения грузовик вылетел с дороги в поле, а легковушка превратилась в груду искореженного железа.

КАМАЗ вылетел в поле после аварииФото: МВД по РТ

На месте аварии смертельные травмы получили для пассажира иномарки, молодые люди 25 лет и 21 года. За медицинской помощью обратился и 26-летний водитель КАМАЗа, но от госпитализации отказался. Медикам пришлось осматривать и выживших водителя иномарки и еще одного пассажира легковушки, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU