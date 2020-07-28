Жителя Казани за изнасилование 13-летней девочки приговорили к 15 годам колонии
40-летнего жителя Казани признали виновным в изнасиловании школьницы и секс-насилии над ней.
Как было доказано в суде, в заброшенной бытовке на территории Вахитовского района Казани 13-летняя девочка с двумя подругами ухаживали за бездомным. Вечером 30 сентября прошлого года они как обычно пришли приготовить своему подшефному еду. В тот момент с ним выпивал осужденный.
В один из моментов бездомный отлучился с двумя подругами. Наедине с пьяным преступником, который до этого уже был не раз судим, осталась лишь 13-летняя школьница. Мужчина надругался над ней и изнасиловал.
Девочка рассказала о произошедшем своим родным, те обратились в полицию. Злоумышленник вскоре был задержан.
В итоге суд приговорил его к 15 годам колонии, сообщили в следственном комитете Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU