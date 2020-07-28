2020-07-28T19:07:04+03:00
Общество

Набережные Челны заняли последнее место в России по числу кафе-кондитерских

"Комсомолка" в поиске идеального "уездного города N" составила свои рейтинги городов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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"Комсомолка" решила выяснить, какой он - идеальный "уездный город N" по произведению Ильфа и Петрова с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения?

Так, например, Набережные Челны оказались на последнем месте рейтинга среди городов России по числу кафе-кондитерских. На 10 тысяч жителей татарстанского автограда приходится лишь 0,46 подобных заведений. Всего в городе их 25, сообщает kp.ru.

Впрочем, Набережные Челны едва не оказались последними и по числу ресторанов в городе. Их там всего 23 - по 0,43 на 10 тысяч человек населения. Кальянных же в городе больше - 25 (по 0,47 на 10 тысяч человек).

Не больше в Набережных Членах и барбершопов - 9 (по 0,17 на 10 тысяч человек), и парикмахерских - 358 (по 6,7 на 100 тысяч человек). Справедливые 30 и 35 места в стране соответственно.

33 место татарстанский автоград занял по числу маникюрных салонов. На 100 тысяч человек приходится всего 0,7 таких мест. В общем же их 39.

С похоронными бюро ситуация немного лучше - Набережные Челны 28-е в стране по этому показателю. Отметим, что в городе 19 таких мест - по 0,35 на 10 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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