Казань заняла второе место в России по числу кальянных

28 Июль 2020 2020-07-28T18:37:54+03:00

В рейтинге есть и Набережные Челны, но лишь на 34-й строчке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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"Комсомолка" решила выяснить, какой он - идеальный "уездный город N" по произведению Ильфа и Петрова с перебором цирюлен и похоронных бюро на душу населения?

Так, например, Казань стала второй в списке городов России по числу кальянных. В столице Татарстана насчитывается 164 подобных заведения. Так, на 10 тысяч человек местного населения приходится 1,34 кальянных, сообщает kp.ru.

Также Казань взяла “бронзу” по числу барбершопов. В столице Татарстана 65 подобных заведений, что равно 0,51 барбершопу на 10 тысяч человек населения. Вместе с тем город стал девятым в стране по числу маникюрных салонов (201 - по 1,6 на 10 тысяч человек).

Ресторанов в Казани также достаточно - 168. Выходит, что на 10 тысяч человек - по 1,34. Это законное восьмое место по России.

А вот фитнес-клубами столица Татарстана похвастаться не может - всего 61 (0,48 на 10 тысяч человек). По этому показателю город расположился на 32 месте рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU