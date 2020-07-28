За нарушение домашнего ареста замминистра МЧС Татарстана взяли под стражу

28 Июль 2020 2020-07-28T14:08:32+03:00

Его электронный браслет счел, что поход в баню на участке с домом - побег

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Любовь к чистоте и бане подвела 57-летнего замглавы МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Его вместе с еще двумя предполагаемыми подельниками задержали 17 марта по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Все трое, по мнению следствия, оказались замешаны в преступной схеме, на которой было «заработано» более 161 миллиона рублей.

Но суд отправлять Насибуллина в камеру СИЗО не стал, нацепили электронный браслет и отправили под домашний арест.

Его он отбывал на участке, где баня находится чуть дальше жилого дома. В результате когда замминистра отправился попариться, его браслет подал сигнал о побеге - координаты строений существенно различались.

В итоге сотрудники УФСИН обратились в суд за разъяснением ситуации, и меру пресечения для Ильхама Насибуллина изменили - отправили в СИЗО на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU