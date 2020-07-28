В Татарстане во время ДТП на перекрестке погиб пассажир иномарки

28 Июль 2020 2020-07-28T15:10:44+03:00

Еще два человека попали в больницу

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По причине грубого несоблюдения правил дорожного дорожного движения в понедельник, 27 июля, в Арском районе произошла смертельная авария. Там в 16.25 на 57 километре автодороги "Казань-Малмыж" 34-летний водитель иномарки "Датсун" не стал пропускать легковушку "ДЕУ Нексия", которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого смертельные травмы получил пассажир второй иномарки - 68-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия.

В больницу с травмами различной степени тяжести увезли двух водителей столкнувшихся автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU