В Татарстане во время ДТП на перекрестке погиб пассажир иномарки
По причине грубого несоблюдения правил дорожного дорожного движения в понедельник, 27 июля, в Арском районе произошла смертельная авария. Там в 16.25 на 57 километре автодороги "Казань-Малмыж" 34-летний водитель иномарки "Датсун" не стал пропускать легковушку "ДЕУ Нексия", которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого смертельные травмы получил пассажир второй иномарки - 68-летний мужчина. Он скончался на месте происшествия.
В больницу с травмами различной степени тяжести увезли двух водителей столкнувшихся автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»