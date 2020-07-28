В Татарстане во время ночного заезда на квадроцикле погиб пассажир
Во время отдыха веселой компании на базе отдыха "Эдем" в Лаишевском районе Татарстана произошла трагедия. Один из отдыхающих - 34-летний мужчина не имеющий водительских прав на управление квадроциклами, в 3.40 решил покататься именно на этом виде транспорта. Вместе с ним в ночной заезд отправился и его 33-летний приятель.
Водитель, по предварительным данным, превысил скорость и в темноте врезался в дерево. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пассажир квадроцикла получил смертельные травмы, он скончался на месте аварии, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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