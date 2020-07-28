В Татарстане тело убитого мужчины вывезли в овраг на детской коляске

28 Июль 2020 2020-07-28T09:05:27+03:00

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В Зеленодольске 15 июля обнаружили останки мужчины. Первоначальный осмотр места происшествия показал, что смерть его была насильственная. Тело опознали, погибшим оказался 38-летний местный житель, который с февраля считался пропавшим без вести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Вскоре удалось установить обстоятельства преступления, обнаружить свидетелей и установить подозреваемого.

Как уже успели установить следователи, все произошло на квартире 37-летней женщины. В тот вечер потерпевший выпивал вместе с ней и ее 47-летним соседом, который проживал в той же квартире. Мужчины поссорились, и старший в ярости искромсал гостя ножом. Затем сложил тело в мешок, и куда-то вывез на детской коляске. Хозяйке и ее сожителю угрожал расправой, если они проболтаются.

- В данный момент подозреваемый отбывает наказание за совершенный грабеж, который совершил уже после убийства, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Вскоре его доставят в Зеленодольск. Свою вину он полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU