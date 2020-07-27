Жителя Чебоксар, который знакомился в соцсетях с подростками ради секса, приговорили к 8,5 годам колонии
24-летнего жителя Чебоксар признали виновным сразу по нескольким уголовным статьям. Все преступления были совершены им в отношении несовершеннолетних.
Как было доказано в суде, в октябре 2019 года, находясь в квартире своего знакомого, парень вступил в половую связь с 15-летней девочкой. С подростком он ранее познакомился в соцсети и в ходе переписки направлял ей текстовые сообщения на сексуальные темы, тем самым развращая школьницу.
В том же месяце в одном из лесных массивов Чебоксар осужденный встретился с уже 14-летней знакомой по интернет-переписке. Парень достал нож надругался и изнасиловал девочку.
- Приговором суда ему назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на срок 1 год 1 месяц, - сообщили в следственном комитете Чувашии.
Известно также, что данный приговор еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU