В Татарстане скончался еще один зараженный коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T15:53:57+03:00

По данным регионального оперштаба по борьбе с инфекцией, число летальных случаев выросло до 39

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В понедельник, 27 июля, стало известно, что в Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Очередной жертвой инфекции стала 69-летняя жительница Казани.

Женщина была госпитализирована в городскую клиническую больницу №7 19 июля. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму COVID-19, осложненную внебольничной пневмонией. Кроме того, у пациентки были хронические заболевания дыхательных путей.

Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, но 24 июля скончалась.

- Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Отметим, что это уже 39-ый летальный случай коронавируса в Татарстане. Всего же с начала пандемии в республике им заразились 5 469 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU