В Чувашии загоревшийся комбайн сжег 15 гектар ячменя

27 Июль 2020 2020-07-27T18:32:15+03:00

Сам комбайн удалось спасти, причины его неисправности выясняют специалисты государственного пожарного надзора. Фото: Николай ХИЖНЯК

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В пятницу, 25 июля, неисправный комбайн стал причиной возгорания на поле ячменя. Возле деревни Полевые Козыльяры Яльчикского района республики проходили зерноуборочные работы. По предварительной версии, комбайн оказался неисправен и начал гореть. Пламя перекинулось на поле.

Местным жителям и пожарным удалось отстоять 90 гектаров посевов, но 15 гектаров погибли в огне.

Сам комбайн удалось спасти, причины его неисправности выясняют специалисты государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU