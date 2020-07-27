В Чувашии загоревшийся комбайн сжег 15 гектар ячменя
В пятницу, 25 июля, неисправный комбайн стал причиной возгорания на поле ячменя. Возле деревни Полевые Козыльяры Яльчикского района республики проходили зерноуборочные работы. По предварительной версии, комбайн оказался неисправен и начал гореть. Пламя перекинулось на поле.
Местным жителям и пожарным удалось отстоять 90 гектаров посевов, но 15 гектаров погибли в огне.
Сам комбайн удалось спасти, причины его неисправности выясняют специалисты государственного пожарного надзора, сообщили в МЧС Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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