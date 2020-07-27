2020-07-27T18:28:23+03:00
Общество

При КФУ откроется детсад для малышей с особенностями развития

Там будут работать 10 групп кратковременного пребывания для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kpfu.ruФото: kpfu.ru
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Осенью 2020 года при казанском федеральном университете (КФУ) откроют детский сад “Мы вместе” для малышей с расстройством аутистического спектра. Учреждение станет федеральной площадкой по сопровождению детей с особенностями развития. В нем помимо воспитателей будут работать психологи, педагоги и медики.

В этом детсаде организуют 10 групп кратковременного пребывания для для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В двух из них обучение детей будет проходить совместно с их родителями. Отметим, что в новом детсаду также будет работать центр комплексного сопровождения для малышей в возрасте от года.

Детей будут набирать по направлению от городской психолого-медико-педагогической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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