Зам главбуха и прораб: самые высокооплачиваемые вакансии июля 2020 года в Казани
Стало известно, кому в Казани предлагали самые высокие зарплаты в июле 2020 года. Список возглавляет должность DevOps Engineer - нечто среднее между сисадмином и ИТ-разработчиком, с зарплатой от 115 до 140 тысяч рублей ежемесячно.
На втором месте, по данным портала SuperJob, дивизиональные менеджеры по торговому маркетингу. Им в июле предлагали 100 тысяч рублей. Столько же в Казани готовы были платить старшему медицинскому персоналу.
Чуть меньше - от 65 до 80 тысяч рублей ежемесячно, предлагали порабам в строительной компании.
Пятерку самых высокооплачиваемых профессий июля 2020 года в столице Татарстана закрывает заместитель главного бухгалтера. Работодатели готовы были платить за эту работу от 50 до 55 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU