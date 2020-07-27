Зам главбуха и прораб: самые высокооплачиваемые вакансии июля 2020 года в Казани

27 Июль 2020 2020-07-27T18:17:45+03:00

На втором месте, по данным портала SuperJob, дивизиональные менеджеры по торговому маркетингу. Фото: Валерий РОМАНОВ

Список возглавляет должность DevOps Engineer с зарплатой до 140 тысяч рублей

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Стало известно, кому в Казани предлагали самые высокие зарплаты в июле 2020 года. Список возглавляет должность DevOps Engineer - нечто среднее между сисадмином и ИТ-разработчиком, с зарплатой от 115 до 140 тысяч рублей ежемесячно.

На втором месте, по данным портала SuperJob, дивизиональные менеджеры по торговому маркетингу. Им в июле предлагали 100 тысяч рублей. Столько же в Казани готовы были платить старшему медицинскому персоналу.

Чуть меньше - от 65 до 80 тысяч рублей ежемесячно, предлагали порабам в строительной компании.

Пятерку самых высокооплачиваемых профессий июля 2020 года в столице Татарстана закрывает заместитель главного бухгалтера. Работодатели готовы были платить за эту работу от 50 до 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU