В Набережных Челнах из-за разваливавшегося аттракциона возбудили уголовное дело

27 Июль 2020 2020-07-27T13:37:58+03:00

К счастью ни дети, ни взрослые при этом не пострадали

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В Набережных Челнах завершилась проверка деятельности предприятия, обслуживающего аттракционы в местном парке культуры и отдыха. В работе сотрудников, отвечающих за работу и эксплуатацию карусели "Веселые горки", нашли недостатки, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Напомним, 18 июля там во время работы аттракцион начал разваливаться на глазах очевидцев. Часть защитного кожуха в виде капота машины вылетел, зацепившись за ограждение посадочной площадки. Работа аттракциона временно приостановлена.

Занималась прокуратура татарстанского автограда и историей о том, как повредил ногу ребенок во время прогулки по лоткам светомузыкального фонтана в парке на Набережной. Травм по счастливой случайности удалось избежать, но угроза жизни и здоровья для окружающих создалась реальная.

ИСТОЧНИК KP.RU